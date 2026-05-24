Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ mehrere Vorfälle mit E-Scootern: Verkehrsunfall mit Verletzten, Trunkenheitsfahrt mit 3,45 %o, tätlicher Angriff auf Polizeibeamte - ++ Geschwindigkeitskontrolle mit Laserpistole ++

Rotenburg (ots)

- Verkehrsunfall mit 2 leicht verletzten E-Scooternutzerinnen -

Rotenburg. Am Samstagmittag kam es in Rotenburg zu einem Verkehrsunfall mit 2 leicht Verletzten, die sich auf dem E-Scooter befanden. Der E-Scooter stand vor der roten Ampel, als die hinter der Fahrerin befindliche Mitfahrerin (14 J.) an den Lenker fasste und das Elektrofahrzeug beschleunigte. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Pkw, der "grün" hatte. Der E-Scooter ist nicht mehr fahrbereit.

Urkundenfälschung mit E-Scooter - Weiterfahrt untersagt

Sottrum. Bei einer Verkehrskontrolle wird festgestellt, dass ein Jugendlicher ein gültiges Versicherungskennzeichen von seinem E-Scooter an einen anderen, nicht versicherten E-Scooter anbringt. Ein Verfahren wegen Urkundenfälschung wird eingeleitet.

Trunkenheitsfahrt mit 3,45 %o - tätlicher Angriff - Ingewahrsamnahme

Rotenburg. Ein Fahrzeugführer (31 J.) wurde mit seinem E-Scooter fahrend angetroffen und kontrolliert. Vor Ort wurde ein Atemalkoholwert von 3,45 %o gemessen. Bei der anschließenden Blutentnahme kam es zum Widerstand, tätlichen Angriffen und zur versuchten, gefährlichen Körperverletzung gegen die eingesetzten Beamten. Der Fahrzeugführer wurde in Gewahrsam genommen, der E-Scooter wurde sichergestellt und entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Geschwindigkeitskontrolle mit Laserpistole

Visselhövede. Durch die Beamten der Polizei Rotenburg wurde im Bereich Kettenburg am Samstagmittag eine Geschwindigkeitskontrolle über einen etwas längeren Zeitraum durchgeführt. Das Ergebnis war eine Vielzahl von festgestellten Verstößen in der 70er Zone. Fahrverbote gab es keine, dafür war der Spitzenwert mit 107 km/h in "bester Gesellschaft".

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