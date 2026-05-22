POL-ROW: Zeugenaufruf nach einem Verkehrsunfall

Rotenburg (ots) - Verfolgungsfahrt endet nach Stop-Stick-Einsatz - Fahrer ohne Fahrerlaubnis Rotenburg/Sottrum. In der Nacht zu Mittwoch kam es im Bereich Sottrum, Rotenburg und Gyhum zu einer längeren Verfolgungsfahrt mit einer Mercedes E-Klasse, dessen Fahrer sich einer Polizeikontrolle entziehen wollte. Beamte der Autobahnpolizei Sittensen wurden gegen 23:00 Uhr in ...

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