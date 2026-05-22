POL-ROW: Zeugenaufruf nach einem Verkehrsunfall
Rotenburg (Wümme) (ots)
Rotenburg
Am 22.05.2026, gegen 14:55 Uhr, ereignete sich in 27356 Rotenburg, in der Fuhrenstraße, Ecke Große Gartenstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem schwarzen Mercedes E220d sowie einem schwarzen VW, Golf. Wer kann sachdienstliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben? Hinweise nimmt die Polizei Rotenburg unter der Telefonnummer 04261-947115 entgegen.
PHK Lange
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