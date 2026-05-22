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Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Zeugenaufruf nach einem Verkehrsunfall

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg

Am 22.05.2026, gegen 14:55 Uhr, ereignete sich in 27356 Rotenburg, in der Fuhrenstraße, Ecke Große Gartenstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem schwarzen Mercedes E220d sowie einem schwarzen VW, Golf. Wer kann sachdienstliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben? Hinweise nimmt die Polizei Rotenburg unter der Telefonnummer 04261-947115 entgegen.

PHK Lange

Medienanfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Lange, PHK DAL
Telefon: 04261/947-116
E-Mail: pressestelle@pi-row.polizei.niedersachsen.de

Außerhalb der Geschäftszeiten: (Wochenende / Feiertage / Nachts)
Polizeiinspektion Rotenburg | Dienstabteilungsleitung
Telefon: 04261 947-116

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

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