Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Polizei sucht Eigentümer eines aufgefundenen Fahrrades++Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr++

Bild-Infos

Download

Rotenburg (ots)

++Polizei sucht Eigentümer eines aufgefundenen Fahrrades++

Elsdorf. Am 15.05.2026 wurde in der Langen Straße im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes ein Herrenfahrrad der Marke Dynamics festgestellt. Zwei Personen gaben an, das Fahrrad zuvor in der Nähe gefunden und mitgenommen zu haben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht der Verdacht der Unterschlagung.

Die Polizei bittet den rechtmäßigen Eigentümer des Fahrrades sowie mögliche Zeugen, sich bei der Polizei Zeven unter der Telefonnummer 04281-95920 zu melden.

++Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr++

Sittensen. Am Freitag, 22.05.2026, kam es im Zeitraum zwischen 10:15 Uhr und 14:00 Uhr zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr an einem grauen Seat Cupra.

Die Fahrzeugnutzerin hatte das Fahrzeug im Verlauf des Tages auf mehreren Parkplätzen im Ortsgebiet abgestellt, unter anderem "Am Markt" sowie in der Stader Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte sich der Vorfall allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit auf dem Parkplatz des Kindergartens im Heidornweg zwischen 13:45 Uhr und 14:00 Uhr ereignet haben.

Nach der Rückkehr nach Hause stellte die Fahrzeugnutzerin Veränderungen an einem Rad fest. Eine anschließende Überprüfung in einer Fachwerkstatt ergab Hinweise auf eine mögliche Manipulation an den Radschrauben. Ein technischer Defekt oder ein selbstständiges Lösen der Radschrauben während des Fahrbetriebs könne nach ersten Erkenntnissen ausgeschlossen werden.

Glücklicherweise kam es zu keinem Verkehrsunfall oder Personenschaden.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich des Kindergartens oder der genannten Parkplätze gemacht haben, sich bei der Polizeidienststelle in Sittensen unter der Telefonnummer 04282/5087-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell