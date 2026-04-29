POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach Raub auf Tankstelle in Verl

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Mehrere Stunden versuchten Betrüger am Dienstagnachmittag (28.04.) eine Seniorin um ihr Erspartes zu bringen. Sehr lange hielten sie Kontakt zu der Dame am Telefon. Unterschiedliche Personen sprachen mit ihr. Darunter angebliche Beamte des Amtsgerichts Gütersloh. Andere gaben sich als Psychologen aus. Der Dame wurde erzählt, dass eine nahe Angehörige einen Unfall verursacht habe. ...

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