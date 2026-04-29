POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach Raub auf Tankstelle in Verl
Gütersloh (ots)
Verl (FK) - Mitte April (15.04.) kam es in Verl zu einem Raub auf eine Tankstelle an der Bergstraße. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6256966 Jetzt wurden über das Fahndungsportal der Polizei NRW Bilder des Tatverdächtigen veröffentlicht. https://polizei.nrw/fahndung/202277 Die Polizei sucht Zeugen zu der Person auf den Bildern. Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.
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