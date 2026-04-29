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Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher-Duo gefasst - Ermittler können weitere Einbrüche zuordnen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Alarmierte Polizeikräfte nahmen in der Dienstagnacht (28.04., 03.40 Uhr) zwei Tatverdächtige vorläufig fest, die zuvor in ein Kaufhaus eingebrochen waren. Bei den anschließenden Ermittlungen der Kripo, konnte dem Duo nicht nur ein weiterer Einbruch in der Nacht zuvor (27.04.) in dasselbe Kaufhaus nachgewiesen werden. Nach derzeitigem Stand können weitere vier Einbrüche in Gütersloher Schulen in den letzten Monaten zugeordnet werden.

Die Polizei Gütersloh wurde in der Dienstagnacht alarmiert, nachdem die beiden Täter gegen 03.40 Uhr in die Räume des Geschäfts am Berliner Platz (Anschrift Berliner Straße) eingedrungen waren. Sie hebelten den Erkenntnissen zufolge eine Verbindungstür vom angrenzenden Parkhaus auf. Nur kurze Zeit nach der Alarmauslösung trafen die ersten Polizeikräfte ein. In dem Parkhaus stellten die Beamten in der Folge beide Einbrecher, als diese zu Fuß flüchten wollten. Sowohl ein 40-jährige Gütersloher als auch ein 30-jährige Dortmunder wurden vorläufig festgenommen.

Bereits am frühen Montagmorgen zuvor (27.04., 05.22 Uhr) erhielt die Polizei Kenntnis über einen Einbruch in demselben Kaufhaus. Die Einbrecher hatten ein Fenster im Obergeschoss eingeschlagen und gelangten von dort in die Büroräume des Modegeschäfts. Bei der Suche nach Wertgegenständen in den Büros wurden Wertcoupons sowie ein Schlüssel gestohlen. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnten die Männer unerkannt flüchten.

Nachdem das Duo nun in der Dienstagnacht dingfest gemacht wurde, stieg die Kripo in die weiteren Ermittlungen und Vernehmungen ein. Hierbei konnten zumindest dem 30-jährigen Dortmunder weitere vier Einbrüche in Gütersloher Schulen zugeordnet werden. Sowohl der kürzlich verübte Einbruch vom 22.04. in das Gymnasium an der Feldstraße als auch die Tat vom 23.11.2025 an diesem Gymnasium konnten zugordnet werden. Weiterhin konnten die Taten vom 17.03. in die Schule am Saligmannsweg sowie auch vom 18.04. in die Schule an der Oststraße geklärt werden.

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurden Haftgründe für eine Untersuchungshaft erkannt, so dass noch im Laufe des Dienstags ein dementsprechender Antrag erging. Während der 40-jährige Gütersloher nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde, führten die Kriminalbeamten den 30-jährigen Dortmunder am heutigen Mittwoch (29.04.) einem Haftrichter am Amtsgericht Gütersloh vor, der anschließend die Untersuchungshaft verkündete.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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