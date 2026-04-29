Polizei Gütersloh

POL-GT: 24-jähriger Gütersloher ohne Führerschein flüchtet

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Dienstagabend (28.04., 19.40 Uhr) fiel einer zivilen Streifenwagenbesatzung ein dunkler Mercedes CLS auf der B61 in Höhe der Isselhorster Straße auf. Der Fahrer des Wagens fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Gütersloh. Im weiteren Verlauf bog er in ein Hülsbrockstraße ab. Die Polizeibeamten versuchten den Fahrer des Wagens zu kontrollieren. Anhaltezeichen ignorierte er.

Im weiteren Verlauf seiner Fahrt über die Carl-Bertelsmann Straße und den Stadtring Sundern, überholte er immer wieder andere Autos und missachtete rote Ampeln. Entgegenkommende Autofahrer mussten teilweise stark bremsen, um Unfälle zu vermeiden.

Der Mercedes-Fahrer fuhr in Richtung Spexard. Dort stellte er das Auto in einer Wohnsiedlung ab. Im Bereich einer Tankstelle an der Verler Straße konnte er durch Polizisten im Rahmen der Fahndung zu Fuß angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt und unter Drogeneinfluss stand. An dem Mercedes hingen falsche Kennzeichen. Der Wagen, den er sich nach eigenen Angaben von einer Bekannten ausgeliehen hatte, wurde sichergestellt. Dem 24-jähigen Gütersloher wurde eine Blutprobe abgenommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei bittet um Zeugen. Insbesondere werden Autofahrer gesucht, welche durch die Fahrweise des 24-Jährigen beeinträchtigt worden sind. Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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