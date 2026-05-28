Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Gefährliche Körperverletzung nach Schützenfest in Bothel

Rotenburg (ots)

++Gefährliche Körperverletzung nach Schützenfest in Bothel++

Bothel. In der Nacht zu Samstag kam es gegen 23:50 Uhr im Horstweg zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil zweier Männer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich ein 54-jähriger Mann sowie dessen 24-jähriger Sohn gemeinsam mit einer Angehörigen auf dem Heimweg von einem Schützenfest, als sie von einer größeren Gruppe Jugendlicher verfolgt wurden.

Im weiteren Verlauf sollen mehrere Personen aus der Gruppe die beiden Männer körperlich angegriffen haben. Nach ersten Erkenntnissen schlugen und traten mehrere Tatverdächtige auf den 54-Jährigen ein, auch als dieser bereits am Boden lag. Auch der Sohn wurde durch mehrere Personen attackiert.

Einsatzkräfte der Polizei konnten im Nahbereich mehrere mutmaßlich beteiligte Personen antreffen und überprüfen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bothel unter der Telefonnummer 04266-955680 zu melden.

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