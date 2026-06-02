Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Fahren unter dem Einfluss von Kokain

Rotenburg (ots)

Am Samstag, 31.05.2026, kontrollierten Polizeibeamte gegen burg.18:50 Uhr in Rotenburg einen 38-jährigen Fahrzeugführer. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein durchgeführter Urintest reagierte positiv auf Kokain. Dem 38-jährigen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst, um den Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel gerichtsverwertbar zu überprüfen. Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell