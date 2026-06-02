Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Schwerer Diebstahl von Buntmetall - Drei Tatverdächtige ermittelt

Zeven (ots)

Im Zusammenhang mit einem schweren Diebstahl von Buntmetall auf einem Firmengelände in einem Industriegebiet in Zeven hat die Polizei drei Tatverdächtige aus Hamburg im Alter zwischen 24 und 36 Jahren festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Beschuldigten unbefugt Zutritt zu dem Gelände, indem sie ein Element eines Doppelstabmattenzaunes entfernten. Anschließend entwendeten sie Buntmetall im Wert von insgesamt etwa 50.000 bis 70.000 Euro. Die drei mittlerweile bekannten Beschuldigten konnten im Zuge der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen kontrolliert werden. Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurden sie entlassen. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen und den jeweiligen Tatbeiträgen dauern aktuell an.

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