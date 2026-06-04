Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Dieselkraftstoff aus Baufahrzeugen gestohlen

Visselhövede/Buchholz (ots)

Unbekannte Täter haben in Buchholz, einem Ortsteil von Visselhövede, insgesamt etwa 150 Liter Dieselkraftstoff aus drei Baufahrzeugen entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten die Täter die Tankdeckel der Fahrzeuge mithilfe eines Universalschlüssels und zapften anschließend den Kraftstoff ab. Der entstandene Schaden beläuft sich auf die entwendete Dieselmenge. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitag, dem 29.05.2026, 20:00 Uhr, und Mittwoch, dem 03.06.2026, 08:00 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Visselhövede zu melden.

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