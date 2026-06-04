PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rotenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Dieselkraftstoff aus Baufahrzeugen gestohlen

Visselhövede/Buchholz (ots)

Unbekannte Täter haben in Buchholz, einem Ortsteil von Visselhövede, insgesamt etwa 150 Liter Dieselkraftstoff aus drei Baufahrzeugen entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten die Täter die Tankdeckel der Fahrzeuge mithilfe eines Universalschlüssels und zapften anschließend den Kraftstoff ab. Der entstandene Schaden beläuft sich auf die entwendete Dieselmenge. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitag, dem 29.05.2026, 20:00 Uhr, und Mittwoch, dem 03.06.2026, 08:00 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Visselhövede zu melden.

Medienanfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Tobias Koch
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle@pi-row.polizei.niedersachsen.de

Außerhalb der Geschäftszeiten: (Wochenende / Feiertage / Nachts)
Polizeiinspektion Rotenburg | Dienstabteilungsleitung
Telefon: 04261 947-116

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rotenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rotenburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rotenburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.06.2026 – 10:36

    POL-ROW: Tageswohnungseinbrüche in Zeven und Westerholz

    Zeven/Westerholz (ots) - Am Dienstag, 02. Juni, kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizei Rotenburgzu zwei Tageswohnungseinbrüchen. In der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 10:55 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter über einen Balkon Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Bäckerstraße in Zeven. Im Gebäude durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Schmuck sowie Bargeld. Anschließend verließen die ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 10:59

    POL-ROW: Tageswohnungseinbruch in Zeven - Polizei bittet um Hinweise

    Zeven (ots) - Am Montag, 01.06.2026, kam es in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 15:55 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in der Steinfelder Straße in Zeven. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einem Wohnhaus. Im Anschluss betraten und durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Bislang ist kein ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 10:55

    POL-ROW: Fahren unter dem Einfluss von Kokain

    Rotenburg (ots) - Am Samstag, 31.05.2026, kontrollierten Polizeibeamte gegen burg.18:50 Uhr in Rotenburg einen 38-jährigen Fahrzeugführer. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein durchgeführter Urintest reagierte positiv auf Kokain. Dem 38-jährigen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst, um ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren