POL-Pforzheim: (Pforzheim) Pforzheim - Alkoholisiert und unter Drogen auf E-Scooter unterwegs
Pforzheim (ots)
In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist eine Frau unter der Beeinflussung von Alkohol und Drogen unterwegs gewesen.
Gegen 02:35 Uhr konnte eine 35-Jährige mit ihrem E-Scooter fahrend in der Parkstraße festgestellt werden. Bei einer anschließenden Kontrolle konnte durch die Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest konnte dies bestätigen - die Fahrerin hatte einen Wert von über 2,0 Promille. Zudem erhärtete sich der Verdacht der Beeinflussung von Drogen, weshalb diese im Anschluss eine Blutprobe abgeben musste. Die 35-Jährige erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.
Anna Schwalbe, Pressestelle
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