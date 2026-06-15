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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Pforzheim) Pforzheim - Alkoholisiert und unter Drogen auf E-Scooter unterwegs

Pforzheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist eine Frau unter der Beeinflussung von Alkohol und Drogen unterwegs gewesen.

Gegen 02:35 Uhr konnte eine 35-Jährige mit ihrem E-Scooter fahrend in der Parkstraße festgestellt werden. Bei einer anschließenden Kontrolle konnte durch die Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest konnte dies bestätigen - die Fahrerin hatte einen Wert von über 2,0 Promille. Zudem erhärtete sich der Verdacht der Beeinflussung von Drogen, weshalb diese im Anschluss eine Blutprobe abgeben musste. Die 35-Jährige erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Anna Schwalbe, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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