Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Versammlungen und Aufzüge am 13. Juni 2026 verlaufen friedlich

Pforzheim (ots)

Die am Samstag, 13. Juni 2026, im Stadtgebiet Pforzheim durchgeführten Versammlungen und Aufzüge verliefen bis zum Berichtszeitpunkt aus polizeilicher Sicht friedlich und auch weitestgehend störungsfrei. Das Polizeipräsidium Pforzheim war zum Schutz der Versammlungen und Veranstaltungen mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte im Einsatz.

Auf dem Pforzheimer Marktplatz fand ab 12:00 Uhr eine stationäre Veranstaltung im Rahmen des Christopher Street Day (CSD) statt. Die hiermit in Verbindung stehende Parade mit einer Auftakt- und Abschlusskundgebung setzte sich als Aufzug mit rund 1.400 Teilnehmenden in Bewegung. Die etwa einstündige Parade führte durch die Innenstadt und verlief friedlich.

Eine weitere angemeldete Versammlung begann gegen 12:00 Uhr mit einer Auftaktkundgebung auf dem Waisenhausplatz. Die rund 40 Teilnehmenden setzten sich gegen 12:40 Uhr in Bewegung und zogen ebenfalls durch die Innenstadt. Auch dieser Aufzug verlief ohne besondere Vorkommnisse.

Zwei weitere Versammlungen mit etwa 15 beziehungsweise sechs Teilnehmenden fanden im Bereich des Eingangs zur Fußgängerzone sowie in unmittelbarer Nähe statt. Auch diese verliefen friedlich.

Im Rahmen des CSD hat ein Autofahrer einen Versammlungsteilnehmer beleidigt. Im Anschluss an die Aufzüge soll es nach derzeitigen Erkenntnissen zu zwei Körperverletzungsdelikten gekommen sein. Die Ermittlungen zum genauen Hergang und den beteiligten Personen dauern an. Ebenfalls wird geprüft, ob vier Personen einen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz begingen, indem sie zeitweise vermummt gewesen sind.

Zur Gewährleistung der Sicherheit aller Versammlungsteilnehmenden sowie der Bevölkerung setzte das Polizeipräsidium Pforzheim, unterstützt durch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz und der Bundespolizei, mehrere hundert Einsatzkräfte ein. Darunter befanden sich unter anderem Polizeidiensthundeführer, Kräfte der Polizeireiterstaffel sowie Anti-Konflikt-Teams. Dadurch konnten konfliktträchtige Aufeinandertreffen der verschiedenen Gruppierungen frühzeitig erkannt und im Keim erstickt werden.

Aufgrund der Versammlungen und Aufzüge war es erforderlich, zeitweise einzelne Straßen im Bereich der Innen- und Nordstadt für den Fahrzeugverkehr zu sperren.

Die Einsatzleiterin, Leitende Polizeidirektorin Jennifer Lautensack, zieht eine positive Bilanz: "Wir haben uns intensiv auf den polizeilichen Einsatz vorbereitet und dabei verschiedene Szenarien berücksichtigt. Diese traten erfreulicherweise nicht ein. Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit insbesondere mit der Versammlungsbehörde der Stadt Pforzheim, dem Polizeipräsidium Einsatz und der Bundespolizei hat sich bewährt."

Alexander Uhr, Pressestelle

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