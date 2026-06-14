Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Calw) Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Enzklösterle (ots)

Am gestrigen Samstagnachmittag verletzte sich ein 59jähriger Motorradfahrer schwer. Er war auf der K4367 von Poppeltal kommend in Richtung B294 unterwegs und kam in einer Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache zu Fall. Anschließend rutschte er mit seinem Motorrad in den Gegenverkehr und kollidiert mit einem entgegenkommenden Opel. Durch die Kollision mit dem Opel wurde der Motorradfahrer abgeworfen und rutschte noch etwa fünf Meter über die Fahrbahn. Der Motorradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Pforzheim. Eine Lebensgefahr besteht beim Motorradfahrer nicht. Auch der 45jährige Fahrer des Opel wurde durch den Zusammenstoß mit dem Motorrad leicht verletzt und für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden am Motorrad beläuft sich auf etwa 12.000 Euro, der am Pkw auf etwa 10.000 Euro. Die Straße musste für etwa eineinhalb Stunden einseitig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell