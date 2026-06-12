Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Unbekannte machen sich an mehreren Baufahrzeugen zu schaffen - Polizei sucht Zeugen!

Remchingen (ots)

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen entwendeten am Donnerstagabend, 11.06.2026, in der Zeit zwischen 22 und 22:45 Uhr, bislang unbekannte Täter u.a. elektrische Schalteinheiten sowie Zündschlösser an insgesamt drei Baufahrzeugen. Diese waren im Bereich Goethe-, Lailing-, und Lessingstraße abgestellt und konnten zu Teilen nicht mehr genutzt werden. Ebenso wurde an einem betroffenen Bagger und einem Radlader die Türen entwendet.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit auf einen vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Der Polizeiposten in Remchingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen und Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07082 79120 beim Polizeirevier in Neuenbürg zu melden.

Benjamin Koch, Pressestelle

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