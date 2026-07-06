LPI-GTH: Diebstahl

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte entwendeten ein E-Bike aus einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Kohlenmarkt". Das Beutegut des Typs "Giant Reign E+1" in den Farben Hellblau und Violett hat einen Wert von ungefähr 5.500 Euro. Der Diebstahl wurde in der Zeit zwischen dem 01. Juli, 19.00 Uhr und dem 02. Juli, 06.15 Uhr begangen. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0165103/2026) ...

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