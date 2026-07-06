LPI-GTH: Diebstahl
Gotha (ots)
Ein oder mehrere unbekannte Personen begaben sich in der Zeit zwischen dem 02. Juli, 16.30 Uhr und dem 03. Juli, 04.50 Uhr widerrechtlich auf das Grundstück einer Firma für Maschinenbau in der Mühlhäuser Straße. Fortfolgend wurde ein Lagercontainer gewaltsam geöffnet. Entwendet wurde unter anderem ein Standrohr im Wert von circa 800 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0166047/2026) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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