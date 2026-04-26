Feuerwehr Wenden

FW Wenden: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person: Einsatz der Drohneneinheit der Feuerwehr Wenden

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Wenden (ots)

Wenden, 26. April 2026 - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der Verbindungsstraße zwischen Wenden Rothemühle und Wenden Bebbingen zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Angaben war mindestens eine Person im Fahrzeug eingeklemmt. Neben mehreren Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Wenden waren auch der Rettungsdienst des Kreises Olpe sowie Kräfte der Kreispolizeibehörde Olpe sofort am Unfallort im Einsatz. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befanden sich bereits eine betroffene und eine leicht verletzte Person außerhalb des Unfallfahrzeugs. Eine schwerverletzte Person konnte sich nicht selbstständig aus dem verunfallten PKW befreien und wurde durch den Rettungsdienst im Fahrzeug erstversorgt. Die schonende Rettung dieser Person erfolgte mit Unterstützung der Feuerwehr über den Kofferraum. Im weiteren Verlauf des Einsatzes kam die Drohneneinheit der Freiwilligen Feuerwehr Wenden zum Einsatz. Mit Hilfe der Drohne wurde der Nahbereich der Unfallstelle gezielt nach weiteren möglichen verletzten Personen abgesucht. Nach Abschluss aller Rettungs- und Suchmaßnahmen übernahm ein spezialisiertes Verkehrsunfall-Team der Polizei die Ermittlungen zur Unfallursache. Die Feuerwehr Wenden war mit den Einheiten Hillmicke, Gerlingen, der Drohneneinheit sowie dem Führungsdienst vor Ort. Der Rettungsdienst des Kreises Olpe war mit drei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug im Einsatz. Insgesamt wurden drei Personen rettungsdienstlich betreut; eine schwerverletzte Person wurde in eine spezialisierte Klinik transportiert.

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