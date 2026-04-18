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FW Wenden: Jahresdienstbesprechung 2026 der Freiwilligen Feuerwehr Wenden

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Wenden (ots)

Jahresdienstbesprechung 2026 Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Wenden Im Rahmen der 4. gemeinsamen Jahresdienstbesprechung der Feuerwehr der Gemeinde Wenden kamen am vergangenen Freitag zahlreiche Einsatzkräfte, Gäste aus Politik und Verwaltung sowie Vertreter der Feuerwehrführung in der Aula der Gesamtschule Wenden zusammen. Neben Bürgermeister Bernd Clemens nahmen auch unter anderem Kreisbrandmeister Christoph Lütticke und Vertreter der verschiedenen Ratsfraktionen an der Veranstaltung teil. Besonders begrüßte Joachim Hochstein die beiden Ehrengemeindebrandinspektoren Antonius Vierschilling und Wolfgang Solbach und den Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Wenden unter Leitung von Franzl Nicklas. Zu Beginn der Veranstaltung wurde in einer würdevollen Totenehrung der im vergangenen Jahr verstorbenen Kameraden Stefan Wiegel und Leo Meiworm gedacht. Die Feuerwehr der Gemeinde Wenden würdigte ihr langjähriges Engagement und sprach den Familien und Angehörigen ihr Mitgefühl aus. Im anschließenden Jahresbericht für 2025 zog die Feuerwehr eine insgesamt positive Bilanz. Mit 434 Mitgliedern, davon 183 aktiven Einsatzkräften, zeigt sich die personelle Entwicklung stabil. Durch die im vergangenen Jahr gestartete Werbekampagne konnten zudem zwölf neue Mitglieder gewonnen werden. Die Gewinnung neuer Mitglieder bleibt so Joachim Hochstein eine Daueraufgabe. Besonders erfreulich ist die kontinuierliche Nachwuchsarbeit: Die Jugendfeuerwehr gewann neun neue Mitglieder, die Kinderfeuerwehr betreute rund 60 Kinder und verzeichnet weiterhin eine hohe Nachfrage. Daher wurde nun auch in der Einheit Gerlingen eine eigene Kinderfeuerwehrgruppe gegründet. Die Kinderfeuerwehr ist mehr als nur Nachwuchsarbeit, sie ist eine frühe Bindung an Gemeinschaft, Verantwortung und Werte so Hochstein. Auch die Unterstützungsabteilung wächst weiter und entlastet somit die Einsatzabteilung spürbar. Darüber hinaus investierte die Gemeinde gezielt in Ausstattung und Infrastruktur. Neben einem neuen Mannschaftstransportfahrzeug und moderner Sonderausrüstung wurde die Umstellung auf zeitgemäße persönliche Schutzausrüstung abgeschlossen. Fortschritte gab es auch bei den Feuerwehrgerätehäusern, unter anderem mit geplanten Baumaßnahmen in Wenden, abgeschlossenen Umbaumaßnahmen in Gerlingen sowie konkreten Planungen für Neubauten in Hünsborn und Hillmicke. Insgesamt befindet sich die Feuerwehr der Gemeinde Wenden damit in einer Phase stabiler und zukunftsorientierter Weiterentwicklung. Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Feuerwehrstruktur der Gemeinde Wenden ist der interkommunal organisierte ABC Zug Bigge. In enger Zusammenarbeit mit benachbarten Kommunen wurden im Jahr 2025 über 500 Ausbildungsstunden geleistet. Darüber hinaus leistet der Musikzug einen wichtigen Beitrag zum öffentlichen Erscheinungsbild der Feuerwehr. Mit großem Engagement stärkt er Gemeinschaftssinn, Identität und die kulturelle Präsenz der Feuerwehr über den Einsatzdienst hinaus. Ergänzt wird dies durch eine kontinuierliche Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Transparenz, Sichtbarkeit und eine realistische Darstellung des Ehrenamts sind entscheidend, um Vertrauen in die Arbeit der Feuerwehr zu stärken und neue Mitglieder zu gewinnen.

Einsatzgeschehen 2025

Im Anschluss an den Jahresbericht wurde durch Gemeindebrandinspektor Jens Winnersbach das Einsatzgeschehen 2025 vorgestellt. Die Feuerwehr der Gemeinde Wenden wurde im Jahr 2025 zu insgesamt 239 Einsätzen alarmiert und lag damit leicht über dem Niveau des Vorjahres. Das Einsatzaufkommen gliederte sich in 128 Hilfeleistungseinsätze, 82 Brandeinsätze sowie 29 sonstige Einsatzanlässe. Größere Schadenslagen wie Unwetter oder Waldbrände blieben aus. Ein besonderer Schwerpunkt lag erneut auf der technischen Hilfeleistung, insbesondere nach Verkehrsunfällen. Bei 14 Alarmierungen musste bereits bei der Notrufannahme von einer akuten Gefahr für Menschenleben ausgegangen werden. Vor allem Einsätze auf den Bundesautobahnen und der HTS stellen die Einsatzkräfte regelmäßig vor besondere Herausforderungen, da das Einsatzspektrum dort von Verkehrsunfällen und Fahrzeugbränden bis hin zu Gefahrgutlagen reicht. Die Anzahl der automatischen E Call Alarmierungen ging im Jahr 2025 leicht zurück. Durch abgestimmte Verfahren mit der Kreisleitstelle konnte die Alarmierung weiter praxisorientiert angepasst werden. Ein Amtshilfeersuchen der Polizei im November 2025 führte zu einem länger andauernden und öffentlich medial beachteten Einsatz, bei dem die Feuerwehr insbesondere mit Ausleuchtungs und Unterstützungstätigkeiten eingebunden war. Solche Einsätze erfordern neben technischer Professionalität auch eine hohe psychische Belastbarkeit der eingesetzten Kräfte. Ergänzend zum Einsatzdienst übernahm die Feuerwehr auch im Jahr 2025 wichtige Aufgaben der Gefahrenvorbeugung, unter anderem durch regelmäßig angeordnete Brandsicherheitswachen bei Großveranstaltungen wie der Wendener Kirmes und dem Flugplatzfest in Hünsborn.

Aus-, Weiter- und Fortbildung

Die stetig wachsenden Anforderungen an Aus und Weiterbildung stellte im Anschluss Gemeindebrandinspektor Kevin Frohnenberg in seinem Bericht vor. Ein zentraler Schwerpunkt der Feuerwehrarbeit im Jahr 2025 lag erneut auf der Aus und Fortbildung. Nach intensiver Vorbereitung wurde erstmals die neu konzipierte interkommunale Grundausbildung gemeinsam mit den Feuerwehren der Kommunen Olpe und Drolshagen umgesetzt. Insbesondere das in Wenden durchgeführte Truppmann Modul 3 wurde überarbeitet und stärker praxis sowie einsatzorientiert ausgerichtet. Neue Ausbildungsinhalte wie Vegetationsbrandbekämpfung oder die taktische Ventilation fanden dabei Berücksichtigung. Ergänzt wurde die Grundausbildung durch zahlreiche Fortbildungsangebote auf Gemeindeebene, darunter ein ELW Training zur Einsatzführungssoftware Fireboard, ein Seminar zur patientengerechten Unfallrettung sowie eine Fachveranstaltung zu Strömungspfaden bei Gebäudebränden. Insgesamt konnte die Feuerwehr der Gemeinde Wenden im Jahr 2025 über 300 erfolgreiche Teilnahmen an Aus und Fortbildungsmaßnahmen verzeichnen. So übertraf man bereits zum dritten Mal in Folge das vorherige Jahr was Teilnahmen an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen angeht. Die konsequente Weiterentwicklung der Ausbildung bleibt ein wesentlicher Baustein zur Sicherstellung einer leistungsfähigen und zukunftsfähigen Feuerwehr. Im Anschluss an die Jahresberichte der allgemeinen Bereiche, des Einsatzdienst und des Bereich Aus- und Fortbildung folgte der Tagesordnungspunkt Entlassungen, Aufnahmen, Beförderungen und Ernennung von Funktionsträgern.

Entlassungen

Stefan Reusch wurde aus seiner Funktion als stellvertretender Gemeinde Kinderfeuerwehrwart entlassen. Joachim Hochstein dankt ihm ausdrücklich für seine geleistete Arbeit, insbesondere im sensiblen und wichtigen Bereich der Kinderfeuerwehr. Zudem wurde Christopher Quast auf eigenen Wunsch mit Wirkung zum 16. April 2026 aus seiner Funktion als Pressesprecher der Feuerwehr der Gemeinde Wenden entlassen. Seit dem Jahr 2017 prägte er die Presse und Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr maßgeblich und baute diese strukturell und inhaltlich weiter aus. Für seinen langjährigen Einsatz, seine Verlässlichkeit und sein besonderes Engagement sprach Joachim Hochstein ihm im Namen der Feuerwehr der Gemeinde Wenden ausdrücklichen Dank aus. Aufnahmen Insgesamt konnten 26 Mädchen und Jungen in die Kinderfeuerwehr der Gemeinde Wenden aufgenommen werden. Neben sieben Neuaufnahmen in die Jugendfeuerwehr konnten ebenso neun Kinder aus der Kinderfeuerwehr in die Jugendfeuerwehr übernommen werden. Sechs Frauen und Männer, die als Quereinsteiger den Weg zur Feuerwehr gefunden haben, sowie sechs Nachwuchskräfte aus der Jugendfeuerwehr verstärken ab sofort die Einsatzabteilung. Auch die Unterstützungsabteilung der Feuerwehr Wenden hat Zuwachs bekommen. So konnten fünf Frauen aufgenommen, sowie vier Kameraden aus der Einsatzabteilung übernommen werden. Ein Kamerad wechselte von der Einsatzabteilung in die Ehrenabteilung. Beförderungen Zur Feuerwehrfrauanwärterin / zum Feuerwehrmannanwärter wurden folgende Kameradinnen und Kameraden befördert: Jennifer Wegner, Sabrina Gisela Kreutzer, Wiebke Roth und Franziska Halbe Zur Feuerwehrfrau / zum Feuerwehrmann wurden folgende Kameradinnen und Kameraden befördert: Finja Paffrath, Ole Simon, Max Solbach, Tim-David Valperz, Phillip Klose, Lars Stahl, Julia Knott, Jennifer Stock, Annika Steiger, Louis Quast, Louis Stefan Weitz, Colin Posekardt, Dr. Florian Zwanzig, Michael Sommer, Lars Clemens und Kelly-Oclay Nsengiyumva Zum Hauptfeuerwehrmann wurde folgender Kamerad befördert: Nicolas Arens Zum Unterbrandmeister wurden folgende Kameraden befördert: Marcel Heide, Peter Avenarius, Tobias Häner und Justin Zeppenfeld Zum Brandmeister wurden folgende Kameraden befördert: Florian Burghaus, Julian Braukmann und Andreas Koch Zur Oberbrandmeisterin / zum Oberbrandmeister wurden folgende Kameradinnen und Kameraden befördert: Marie-Christine Linke, Tobias Niklas, Michael Quast und Jannik Sondermann Zum Hauptbrandmeister wurde folgender Kamerad befördert: Sebastian Clemens Zu Feuerwehruntermusikmeisterin / zum Feuerwehruntermusikmeister wurden Michaela Arens bzw. Till Grebe befördert.

Ernennungen von Funktionsträgern

Ernennungen im Bereich der Kinderfeuerwehr Sabrina Gisela Kreutzer und Jeannina Stracke wurden zur stellvertretenden Gemeindekinderfeuerwehrwartin ernannt. John Benjamin Moss zum stellvertretenden Gemeindekinderfeuerwehrwart.

Luisa Benkel, Tanja Benkel, Jennifer Wegner und Stefan Reusch wurden zu Kinderfeuerwehrwartin bzw. Kinderfeuerwehrwart ernannt.

Ernennungen im Bereich Jugendfeuerwehr

Nico Kinkel wurde zum stellvertretenden Gemeindejugendfeuerwehrwart ernannt.

Dominik Grasse und Jannik Kretzer wurden zum Jugendfeuerwehrwart ernannt.

Ernennungen im Bereich der Einheitsführungen Thomas Benkel wurde für weitere sechs Jahre zum Einheitsführer der Einheit Gerlingen ernannt. Michael Messinger wurde ebenfalls für weitere sechs Jahre zum stellvertretenden Einheitsführer der Einheit Gerlingen ernannt.

Ernennungen im Bereich Pressearbeit

Julian Braukmann wurde zum Pressesprecher der Feuerwehr der Gemeinde Wenden ernannt.

Nach Grußworten des Kreisbrandmeister Christoph Lütticke und Bürgermeister Bernd Clemens wurden die folgenden Ehrungen durchgeführt.

Ehrungen

Bürgermeister Bernd Clemens ehrte insgesamt 16 Kameradinnen und Kameraden für 25, 35 oder 50 Jahre aktiven Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wenden.

Für 25 Jahre wurden geehrt die Mitglieder des Musikzug der Feuerwehr Wenden Marina Stracke, Claudia Pischel, Benedikt Bongers, Matthias Bongers sowie die folgenden Mitglieder der Einsatzabteilung Karina Bröcher-Wagener, Virgine Gersdorf-Stracke, Sebastian Halbe, Konstantin Albrecht, Markus Quast und Kevin Frohnenberg.

Für 35 Jahre wurden geehrt die Musiker Michaela Arens und Armin Weingarten und folgende Einsatzkräfte Franz-Dieter Sondermann, Michael Eichert und Thomas Benkel.

Für 50 Jahre wurde geehrt Hubertus Henrichs.

Ehrungen des Verband der Feuerwehr NRW

Eine weitere Ehrung, die durchgeführt wurde, ist die Ehrung des Verbandes der Feuerwehr NRW. Diese Ehrung würdigt die langjährige Verbundenheit zur Feuerwehr.

Für 50 Jahre wurden geehrt Andreas Halbe, Christoph Halbe, Horst-Peter Köhler und Heribert Quast

Für 60 Jahre wurden geehrt Sturmi Koch, Guntram Kaufmann und Rolf Breidt

Nachdem Schlusswort von Gemeindebrandinspektor Joachim Hochstein, in dem er sich bei allen Kameradinnen und Kameraden sowie ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen rund um die Feuerwehr Wenden und den Musikzug der Feuerwehr Wenden bedankte wurde der offizielle Teil mit einer musikalischen Darbietung des Musikzug Wenden beendet.

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