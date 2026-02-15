Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tageswohnungseinbruch

Esch (ots)

Am 14.02.2026 nutzten bisher unbekannte Täter die vorübergehende Abwesenheit der Hauseigentümer aus und brachen im Zeitraum zwischen 10:00 und 13:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Peter-Wagner-Straße in Esch ein.

Die Täter verschafften sich vermutlich durch gewaltsames Öffnen eines Kellerfensters Zutritt zum Anwesen.

Im Anschluss durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach etwaigen Wertgegenständen.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.

Der Tatort wurde durch die Beamten und Beamtinnen aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell