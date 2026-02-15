Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Automaten

Salmtal (ots)

In der Zeit vom 13.02.2026 bis 14.02.2026 beschädigten bisher unbekannte Täter einen im Beriech der Straße "Im Neugarten" in Salmtal befindlichen Kaugummiautomaten.

Der Tatort wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell