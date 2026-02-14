POL-PDWIL: Verkehrsunfall Sachschaden mit Bus
Osann-Monzel (ots)
Am 13.02.2026 gegen 19:30 Uhr befuhr ein 42-jähriger Busfahrer die Landstraße 53 zwischen Osann-Monzel und Platten.
Hier musste er aufgrund einer Straßensperrung mit seinem Fahrzeug wenden.
Beim Wendemanöver in einem Wirtschaftsweg, kam er von der Fahrbahn ab und rutschte in den Grünstreifen, so dass das Fahrzeug mit dem Unterboden aufsetzte und aus eigenem Antrieb die Fahrt nicht fortsetzen konnte.
Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Bergung durch Kräfte der Feuerwehren Osann-Monzel und Platten abgesichert.
Mittels Abschleppunternehmen gelang es schließlich das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zu ziehen. Es entstand geringer Schaden am Fahrzeug, sowie am Straßengraben.
Es kam zu keinerlei Personenschaden.
