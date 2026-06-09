Polizei Münster

POL-MS: Unfall mit gestohlenem Multivan - Fünf Personen verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Münster (ots)

Am späten Montagabend (08.06., 22:31 Uhr) ist es auf der Weseler Straße in Höhe der Einmündung zur Fritz-Stricker-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein entwendeter VW Multivan beteiligt war. Vier Personen wurden bei dem Unfall schwer und eine Person leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 21-Jähriger mit drei Mitfahrern im Alter von 16, 17 und 22 Jahren mit dem VW Multivan von der Fritz-Stricker-Straße in den Kreuzungsbereich der Weseler Straße ein. Dort stieß der VW mit dem bei Grünlicht von der Weseler Straße auf die Fritz-Stricker-Straße abbiegenden VW Polo eines 39-Jährigen zusammen. Anschließend kollidierte der Multivan mit einer Hauswand.

Eine Person flüchtete zunächst aus dem Multivan. Drei weitere Insassen, darunter der 21-jährige Fahrer, blieben im Fahrzeug. Die Feuerwehr befreite und versorgte die teilweise eingeklemmten, zunächst lebensgefährlich verletzten Männer im Fahrzeug. Rettungskräfte brachten sie anschließend in Krankenhäuser. Eine Lebensgefahr besteht zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr.

Den zunächst flüchtigen 22-jährigen Mitfahrer trafen Polizisten im Zusammenhang mit einem anderen Einsatz an der Dülmener Straße schwer verletzt an. Rettungskräfte brachten auch ihn in ein Krankenhaus.

Der 39-jährige Fahrer des VW Polo verletzte sich durch den Unfall leicht.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der VW Multivan zwischen Samstag (06.06., 20:00 Uhr) und Sonntag (07.06., 11:00 Uhr) am Albersloher Weg entwendet wurde. Die genauen Umstände der Tat sind Teil der laufenden Ermittlungen.

Der 21-jährige Fahrer mit albanischer Staatsangehörigkeit stand zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Arzt entnahm ihm im Krankenhaus eine Blutprobe. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Der Kreuzungsbereich musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Dortmund hat die Spuren am Unfallort für die Rekonstruktion des Unfallhergangs aufgenommen. Die Beamten stellten die beteiligten Fahrzeuge sicher. Im Rahmen des Einsatzes kamen auch ein Polizeihubschrauber und eine Drohne der Feuerwehr für die Suche nach der flüchtigen verletzten Person zum Einsatz.

Die Ermittlungen dauern an.

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