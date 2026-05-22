POL-PDLU: Speyer - Kinder klauen in Drogerie
Speyer (ots)
Am Donnerstag, gegen 15:30 Uhr meldet eine Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes in der Maximilianstraße zwei Ladendiebe in ihrem Geschäft. Die beiden 11-jährigen Mädchen hatten zuvor diverse Parfüms, Spielwaren und Kosmetik im Gesamtwert von ca. 900 Euro teilweise ausgepackt und in mitgebrachte Taschen und Rucksäcke verstaut. Die Eltern der Kinder wurden informiert und die beiden Mädchen an diese übergeben.
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