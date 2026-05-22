POL-PDLU: Speyer - Kinder klauen in Drogerie

Speyer (ots) - In der Nacht von Dienstag, dem 05.05.2026 auf Mittwoch, dem 06.05.2026 beschmierten unbekannte Täter die Außenfassade der Burgfeldschule mit Graffiti. Dadurch entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Zeugen, die im genannten Zeitraum in der Nähe der Burgfeldschule in der Josef-Schmitt-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich mit der ...

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