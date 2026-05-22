Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Neuhofen (ots)

Am Nachmittag des 21.05.2026, kam es in der Dieselstraße in Neuhofen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrern. Der 62-jährige Unfallverursacher missachtete an der Kreuzung zur Benzstraße den bevorrechtigten PKW der 62-jährigen Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß lösten beide Airbags aus. Die Insassen blieben jedoch unverletzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die Freiwillige Feuerwehr Neuhofen hinzugezogen. An den Autos entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 20 000 Euro.

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