POL-PDLU: Mehrere beschädigte PKWs - Zeugen gesucht
Ludwigshafen-Oggersheim (ots)
Im Zeitraum vom Mittwoch, den 20.05.2026, 21:00 Uhr, bis Donnerstag, den 21.05.2026, 07:50 Uhr, wurden durch unbekannte Täter mit einem spitzen Gegenstand mehrere geparkte Fahrzeuge in der Wormser Straße und in der Adolf-Diesterweg-Straße beschädigt. Wer kann Hinweise zum Tatverdächtigen oder der Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiwache Oggersheim, Telefonnummer 0621 963- 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de .
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