Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bienenschwarm beschäftigt die Polizei in Böhl-Iggelheim

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Donnerstagvormittag werden die Beamten während der Streifenfahrt auf einen Bienenschwarm an einer Hauswand in der Hauptstraße aufmerksam. Das Bienenvolk war scheinbar auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Kurzerhand konnte ein Imker ausfindig gemacht werden, welcher sich der Bienen annahm und diese in seine Bienenkästen setzte. Der Verlierer des Bienenvolkes kann sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt, unter Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de melden.

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