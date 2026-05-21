Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Volltrunken mit Pedelec unterwegs

Speyer (ots)

Am Mittwochabend, gegen 19:40 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 54-jährigen Pedelec-Fahrer im Domgarten. Hierbei stellten sie bei dem Mann Atemalkoholgeruch fest und führten mit ihm einen Atemalkoholtest durch, dieser ergab 1,62 Promille. Der Mann gab an über den Tag verteilt zwölf Bier und zwei "Jacky-Cola" getrunken zu haben. Das Pedelec wurde sichergestellt, dem Mann wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

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