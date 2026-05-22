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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruchdiebstahl

Mutterstadt (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (21.05.2026) zwischen 18 Uhr und 8 Uhr versuchten Unbekannte in Geschäftsräumlichkeiten in der Ludwigshafener Straße einzubrechen. Die Täter scheiterten an der verschlossenen Haupteingangstür. Die Mitarbeiter stellten die Hebelmarken erst am Morgen fest. Die Schadenshöhe wird auf rund 500 Euro geschätzt. Haben Sie in dem Zeitraum etwas Verdächtiges im Bereich der Ludwigshafener Straße beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Schifferstadt, unter Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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