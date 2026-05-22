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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Graffiti an Schule - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

In der Nacht von Dienstag, dem 05.05.2026 auf Mittwoch, dem 06.05.2026 beschmierten unbekannte Täter die Außenfassade der Burgfeldschule mit Graffiti. Dadurch entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Zeugen, die im genannten Zeitraum in der Nähe der Burgfeldschule in der Josef-Schmitt-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonische unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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