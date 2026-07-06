Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Werkzeuge entwendet

Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte begaben sich in der Zeit zwischen dem 03. Juli, 12.00 Uhr und heute, 06.30 Uhr widerrechtlich auf das Gelände eines Bauhofes in der Erfurter Straße. Fortfolgend öffneten der oder die Täter gewaltsam eine Vorrichtung zur Werkzeugaufbewahrung und entwendeten unter anderem ein Handgebläse sowie eine Schubkarre. Der Gesamtwert des Beutegutes liegt bei knapp 1.000 Euro. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0168400/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)

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