Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Ilmenau (ots)

Im Kreuzungsbereich der Bücheloher Straße zur K51 kam es gestern, gegen 17.20 Uhr zur Kollision zweier Fahrzeuge. Während eine 26-jährige Fahrerin eines VW in Richtung BAB 71 fuhr, beabsichtigte eine 27-jährige Fahrerin eines Opel von der K51 in Richtung Stadtzentrum abzubiegen. Infolge des Zusammenstoßes waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrzeugführer sowie ein 26-jähriger Mitfahrer im Opel wurden leicht verletzt. Ein Rettungswagen kam zum Einsatz. Die Straße war temporär voll gesperrt. Die Polizei sucht Zeugen zum Unfallhergang, insbesondere Personen, welche Aussagen zur Ampelphase tätigen können. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0169040/2026) entgegen. (jd)

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