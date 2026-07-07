LPI-GTH: Brunnen beschädigt
Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)
Einen Trinkwasserbrunnen in der Löberstraße beschädigten ein oder mehrere Unbekannte gestern gegen 19.00 Uhr. Die Brunnensäule sowie eine verzierte Steele inklusive Wasserhahn fielen infolgedessen augenscheinlich zu Boden und zerbrachen. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0169120/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
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