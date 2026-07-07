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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Sachbeschädigung

Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots)

Einen Schaden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro verursachten ein oder mehrere Unbekannte in der Straße "Am Schwimmbad". Eine in diesem Bereich, im Bau befindliche Skateranlage beschädigten der oder die Täter mittels Sprühfarbe. Zuvor wurde die Baustellenumfriedung widerrechtlich überwunden. Die Tat ereignete sich gestern, in der Zeit zwischen 16.45 Uhr und 21.10 Uhr. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0169407/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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