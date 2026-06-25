Hauptzollamt Münster

HZA-MS: Berufsinformationstag am 09.07.2026 beim Hauptzollamt Münster Noch wenige freie Plätze!

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Münster (ots)

Das Hauptzollamt Münster veranstaltet am Donnerstag, den 09.Juli in der Zeit von 14-19h am Linus-Pauling-Weg 1-5 in Münster einen Berufsinformationstag, welcher sich speziell an Schülerinnen und Schüler der Oberstufe sowie gleichwertig interessierte Personen richet.

Die Teilnehmenden haben an diesem Tag Gelegenheit, sich intensiv über die verschiedenen Aufgabengebiete des Zolls zu informieren sowie über die Ausbildung und das duale Studium beim Zoll. Darüber hinaus stehen die eigenen Nachwuchskräfte für ein Gespräch und Rückfragen zur Verfügung.

Wer noch einen der wenigen freien Restplätze ergattern möchte, meldet sich am besten umgehend unter Angabe seines Namens, Wohnortes sowie der aktuell besuchten Schule via Email unter praktikum.hza-muenster@zoll.bund.de.

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