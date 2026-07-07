Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vom Unfallort entfernt

Eisenach (ots)

Gestern, in der Zeit zwischen 08.30 Uhr und 12.30 Uhr parkte eine 59-Jährige ihren Hyundai in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Als die Frau zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen fest, welche von einem Verkehrsunfall herrührten. Offenbar touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Hyundai und verließ anschließen pflichtwidrig die Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallverursacher, dessen Aufenthaltsort oder dem Verursacherfahrzeug, nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0168654/2026) entgegen. (jd)

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