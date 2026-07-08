Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zusammenstoß

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern Mittag auf der B 19 im Bereich 'Hohe Sonne'. Eine 44 Jahre alte Dacia-Fahrerin befuhr die Straße aus Richtung Etterwinden und wollte an einer Einmündung zur L 3020 in Richtung Förtha abbiegen. Dabei übersah sie offenbar eine 69-jährige VW-Fahrerin, welche die Straße in Richtung Bad Salzungen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 44-Jährige sowie ihre 12 Jahre alte Mitfahrerin verletzt wurden. Sie kamen in ein Krankenhaus. Auch die 69-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es kam kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. (ah)

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