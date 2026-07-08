Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerer Verkehrsunfall

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 72 Jahre alter Alfa Romeo-Fahrer befuhr gestern Nachmittag die Bücheloher Straße vom Stadtzentrum kommend in Richtung Ilmenau Ost. Auf Höhe einer Einmündung beabsichtigte er zu wenden und kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden Renault eines 75-Jährigen. Der 72-Jährige wurde leicht, seine 58 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt. Der 75-Jährige sowie seine 73 Jahre alte Beifahrerin trugen ebenfalls schwere Verletzungen davon. Alle kamen in ein Krankenhaus. Die Straße wurde während der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung zeitweise voll gesperrt. (ah)

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