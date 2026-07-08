LPI-GTH: Bücherschrank entleert
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Unbekannte, vermutlich Jugendliche, machten sich heute Nacht gegen 01.00 Uhr lautstark an einem öffentlichen Bücherschrank am Markt zu schaffen. Sämtliche Bücher wurden aus dem Schrank geholt und achtlos umhergeworfen sowie teilweise Seiten herausgerissen. Die Polizei Eisenach sucht Zeugenn, die sachdienliche Hinweise zu den Verursacherin unter 03691-261124 und der Bezugsnummer 0170301/2026 geben können. (ah)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
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