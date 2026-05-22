Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Unfallflucht auf Parkplatz eines Lebensmittelmarktes

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Donnerstagnachmittag, zwischen 16:15 und 16:35 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Kaiserslauterer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter dunkelgrauer BMW 3er Touring mit KIB-Kennzeichen wurde wahrscheinlich von einem ein- oder ausparkenden Fahrzeug hinten links am Stoßfänger beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der verursachte Fremdschaden wird auf rund zweitausend Euro geschätzt.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |ank

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