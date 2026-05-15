PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Zwei Brände halten Feuerwehr und Polizei auf Trab

Börrstadt/Imsbach (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht zum Freitag brannte es gleich zweimal. In beiden Fällen ermittelt die Polizei jetzt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Um drei Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem brennenden Fahrzeug in Börrstadt gerufen. Das Auto war auf einem Feldweg nahe der Eisenbahnstraße abgestellt. Es brannte vollständig aus. Eine nahegelegene Holzscheune wurde durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Das Eingreifen der Feuerwehr verhinderte die Ausbreitung der Flammen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Wenig später, gegen halb vier, meldeten Zeugen einen brennenden Unterstand auf einem Feldweg nahe Imsbach. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren dort rund 150 Heuballen in Brand geraten. Die Löscharbeiten dauern weiterhin an. Mehrere Feuerwehren sind mit Unterstützung des THW im Einsatz. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht aktuell nicht.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei oder unter 0631 369-14699 bei der Polizei in Rockenhausen zu melden. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Alle Meldungen Alle
  • 13.05.2026 – 13:38

    POL-PIROK: Zeugen einer Unfallflucht gesucht

    Alsenz (Donnersbergkreis)) (ots) - Am Sonntag zwischen 15:30 und 18:45 Uhr kam es in der Straße "Am Kirchberg" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am rechten Fahrbahnrand geparkter roter Toyota mit KIB-Kennzeichen wurde wahrscheinlich von einem vorbeifahrenden Fahrzeug vorne rechts am Radkasten und an der Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu ...

    mehr
  • 12.05.2026 – 16:20

    POL-PIROK: Einbruch in Boule-Vereinsheim

    Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots) - Im Zeitraum vom Freitagnachmittag bis Montagnachmittag (08. bis 11.05.2026) kam es auf dem Gelände des Boule-Clubs in Hochstein zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu dem Gelände in der Straße "Am Salzberg" und drangen dann gewaltsam in das Vereinsheim ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird ...

    mehr
  • 10.05.2026 – 06:53

    POL-PIROK: Alleinunfall

    Dielkirchen (ots) - Am 09.05.2026 gegen 15.00 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 385 zwischen Dielkirchen und Gerbach ein Verkehrsunfall, bei dem eine 46-jährige Fahrerin verletzt wurde. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die Fahrerin eines Quads die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überschlug sich mehrfach. Die Fahrerin wurde hierbei schwer verletzt und durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Am Quad entstand ein Schaden in Höhe von ca. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren