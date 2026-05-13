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Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Alsenz (Donnersbergkreis)) (ots)

Am Sonntag zwischen 15:30 und 18:45 Uhr kam es in der Straße "Am Kirchberg" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am rechten Fahrbahnrand geparkter roter Toyota mit KIB-Kennzeichen wurde wahrscheinlich von einem vorbeifahrenden Fahrzeug vorne rechts am Radkasten und an der Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der verursachte Fremdschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |ank

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

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