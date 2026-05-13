Polizeiinspektion Rockenhausen
POL-PIROK: Zeugen einer Unfallflucht gesucht
Alsenz (Donnersbergkreis)) (ots)
Am Sonntag zwischen 15:30 und 18:45 Uhr kam es in der Straße "Am Kirchberg" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am rechten Fahrbahnrand geparkter roter Toyota mit KIB-Kennzeichen wurde wahrscheinlich von einem vorbeifahrenden Fahrzeug vorne rechts am Radkasten und an der Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der verursachte Fremdschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.
Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |ank
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