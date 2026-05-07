Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Autofahrer unter Cannabiseinfluss

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Mittwochmorgen wurden bei einem 43-jährigen Autofahrer aus dem Donnersbergkreis im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Straße "Kreuzwiese" drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Drogentest verlief positiv auf THC (Tetrahydrocannabinol). Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde präventiv sichergestellt.

Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Sollte die Blutprobe den Verdacht erhärten, muss er mit einem Bußgeld von mindestens fünfhundert Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. Weiterhin wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt, die eine Eignungsprüfung durchführt. |ank

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