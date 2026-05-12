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Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Einbruch in Boule-Vereinsheim

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Im Zeitraum vom Freitagnachmittag bis Montagnachmittag (08. bis 11.05.2026) kam es auf dem Gelände des Boule-Clubs in Hochstein zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu dem Gelände in der Straße "Am Salzberg" und drangen dann gewaltsam in das Vereinsheim ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |ank

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

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