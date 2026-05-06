Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

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Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde eine 23-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der L 401 leicht verletzt. Eine entgegenkommende Autofahrerin wollte von der Landesstraße nach links auf die L 390 nach Winnweiler abbiegen. Dabei übersah sie einen in Richtung Lohnsfeld fahrenden PKW, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die Fahrerin des bevorrechtigten Fahrzeuges erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. An dem Einsatz waren der Rettungsdienst, die Feuerwehren aus Lohnsfeld, Winnweiler und Wartenberg-Rohrbach sowie die Polizei beteiligt. |ank

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