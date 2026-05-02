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Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Gemeinsame Pressemitteilung der PI Rockenhausen und der PI Kirchheimbolanden zu Zweiradkontrollen am Feiertagswochenende

Kirchheimbolanden/Rockenhausen(Donnersbergkreis) (ots)

Am Samstag, 02.05.2026 wurden im Zeitraum von 13 Uhr bis 18:30 Uhr mehrere Kontrollstellen in Kirchheimbolanden und am Verkehrsknotenpunkt "Bastenhaus" in Dannenfels betrieben. Anlass der Kontrollen waren gestiegene Verkehrsunfallzahlen durch Motorradfahrer und Beschwerden von Anwohnern über Lärmbelästigung durch diese.

Durch die Beamten der Polizeidienststellen Kirchheimbolanden und Rockenhausen wurden insgesamt 34 PKW und 122 Kräder überprüft. Erfreulicherweise waren überwiegend kleine Mängel oder fehlende Dokumente bei den Fahrzeugführern zu beanstanden. Fünfmal ist durch Veränderungen am Kraftfahrzeug die Betriebserlaubnis erloschen. Darüber hinaus waren zwei Fahrzeuge nicht ordnungsgemäß versichert. Diesen wurde die Weiterfahrt untersagt und sie erwartet ein entsprechendes Strafverfahren. Ein Kraftfahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Den jungen Fahrer erwartet ein Bußgeld, einen Punkt im Fahreignungsregister sowie einen Monat Fahrverbot.

Die Kontrolle traf sowohl bei den betroffenen Fahrern als auch bei Anwohnern auf positive Resonanz.|Tuc

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

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