Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Brand im Tankstellengebäude in Hattingen-Welper - Feuerwehr verhindert Ausbreitung

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Hattingen (ots)

Ein Brandereignis hat am gestrigen Montagabend die Feuerwehr in Hattingen-Welper beschäftigt. Gegen 21.07 Uhr meldeten mehrere Anrufer Feuerschein und eine deutliche Rauchentwicklung aus dem Verkaufsraum eines Tankstellengebäudes "Auf dem Haidchen". Zum Zeitpunkt des Notrufs war der Betrieb der Tankstelle bereits geschlossen.

Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, drang aus mehreren Öffnungen des Gebäudes Rauch. Umgehend gingen die Feuerwehrleute unter schwerem Atemschutz zur Erkundung und Brandbekämpfung vor. Da die Eingangstür verschlossen war, musste sie mit schwerem hydraulischen Gerät gewaltsam geöffnet werden, um Zugang zum Verkaufsraum zu erhalten.

Unmittelbar nach dem Eindringen in das Gebäude wurde mit einem C-Rohr die Brandbekämpfung eingeleitet. Parallel dazu schuf ein weiterer Trupp eine Abluftöffnung, um eine spätere Entrauchung des Gebäudes vorzubereiten. Aufgrund des zunächst unklaren Ausmaßes des Brandes stellte die Feuerwehr vorsorglich eine unabhängige Wasserversorgung an der Einsatzstelle sicher.

Dank des schnellen und koordinierten Eingreifens konnte eine Ausbreitung der Flammen auf angrenzende Räumlichkeiten verhindert werden. Das Feuer war bereits nach kurzer Zeit unter Kontrolle und schließlich gelöscht. Im Anschluss folgten umfangreiche Aufräumarbeiten sowie eine abschließende Kontrolle der Einsatzstelle auf mögliche Glutnester.

Aufgrund des anfänglichen Meldebildes waren zahlreiche haupt- und ehrenamtliche Einsatzkräfte alarmiert worden.

Paralleleinsatz in Hattingen-Holthausen

Noch während der laufenden Maßnahmen in Welper ging eine weitere Meldung über eine Rauchentwicklung in einem Supermarkt im Stadtteil Holthausen ein. Auch hier wurden zusätzliche ehrenamtliche Kräfte sowie der Kommandodienst des Hauptamtes alarmiert.

Vor Ort stellte sich jedoch schnell heraus, dass die Verrauchung durch eine Vernebelungsanlage verursacht wurde, die mit der Einbruchmeldeanlage gekoppelt ist. Ein Brandereignis lag nicht vor. Nach eingehender Kontrolle des Gebäudes konnten keine Schadensmerkmale festgestellt werden. Die Einsatzstelle wurde anschließend an den Betreiber übergeben.

Die beiden zeitgleichen Einsätze haben einmal mehr gezeigt, dass die Feuerwehr in Hattingen auch auf Paralleleinsätze gut vorbereitet ist. Das reibungslose Zusammenspiel von Haupt- und Ehrenamt gewährleistete, dass die Sicherheit der Hattinger Bevölkerung zu keiner Zeit gefährdet war.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter Nennung Feuerwehr Hattingen verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Hattingen, übermittelt durch news aktuell