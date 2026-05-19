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Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Kabel- und Kraftstoffdiebstahl von Baustellengelände

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Montagmorgen kam es auf einem Baustellengelände in der Straße "An den Hopfengärten" zu einem Diebstahl größeren Umfangs. Die unbekannten Täter verschafften sich unberechtigten Zugang zu den Rohbauten mehrerer Reihenhäuser und entwendeten zehn Rollen Zuleitungskabel in verschiedenen Querschnitten mit einer Gesamtlänge von rund 5.000 Metern, circa 200 bis 300 Meter Starkstromkabel sowie rund 350 Liter Dieselkraftstoff. Teilweise wurden sogar bereits installierte Zuleitungskabel für einen Abtransport durchtrennt. Der Wert des entwendeten Gutes wird auf mindestens 30.000 Euro geschätzt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |ank

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

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