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Polizei Bielefeld

POL-BI: Vorsicht vor Betrugsmasche mit Behindertenparkplatz

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Die Polizei Bielefeld warnt vor Betrügern, die mit dem Vorwurf des Falschparkens Geld erbeuten.

Ein Bielefelder erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige, nachdem er am Donnerstag, 09.04.2026, Opfer eines Betruges geworden war. Der 71-jährige Bielefelder hatte seinen PKW auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters an der Apfelstraße geparkt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, sprach ihn ein Mann an, der behauptete, dass der Bielefelder auf einem Behindertenparkplatz parken würde. Daraufhin händigte ihm der Bielefelder den geforderten Geldbetrag aus und verlangte dafür einer Quittung. Der Unbekannte gab vor, den Beleg ausdrucken zu müssen, ging davon und kehrte nicht zurück.

Das Opfer beschrieb den Mann als afrikanisch aussehend, circa 170 bis 180 cm groß, mit kurzen schwarzen lockigen Haaren. Er war bekleidet mit einer dunkelgrauen Jacke und Hose.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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