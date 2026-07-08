LPI-GTH: Aufhebung Öffentlichkeitsfahndung
Gotha (Landkreis Gotha) (ots)
Die mit Öffentlichkeitsfahndung vom 07.07.2026 gesuchte Frau im Zusammenhang mit einer Rezeptfälschung am 18. Februar 2026 hat sich bei der Polizei gemeldet. Wie sich herausstellte, wurde die 20-Jährige offenbar selbst Opfer eines Love-Scamming-Falls. Sie löste für einen Unbekannten, mit dem sie Kontakt über soziale Medien hatte, übersandte Rezepte ein. Die rechtlichen Voraussetzungen der personenbezogenen Daten liegen nicht mehr vor. (ah)
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