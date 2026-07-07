Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw im Straßengraben aufgefunden

Weimar/Weimarer Land (ots)

Am Montagabend wurde der Polizei ein verunfallter Pkw zwischen Buchenwald und Hottelstedt gemeldet. Das verschlossene Fahrzeug stand rund 100 Meter hinter dem Ortsausgang Buchenwald auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn und war gegen einen Baum geprallt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Pkw auf der Ortsverbindungsstraße in Richtung Hottelstedt unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam das Fahrzeug in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dabei wurden ein Leitkegel sowie zwei Bäume überfahren, ehe der Pkw an einem weiteren Baum zum Stillstand kam.

Die Fahrzeugführerin hatte den Unfallort bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen. Im Zuge der Ermittlungen konnte die Fahrzeughalterin angetroffen werden. Diese gab an, das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt geführt zu haben.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Zudem wurden der Leitkegel sowie zwei Bäume beschädigt.

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