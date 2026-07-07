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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Kradfahrer leicht verletzt

Siegburg (ots)

Am Montagmittag (06. Juli) kam es im Kreisverkehr Alfred-Keller-Straße/Wolsdorfer Straße/"Neuenhof" in Siegburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 81-jähriger Kradfahrer leicht verletzt wurde.

Gegen 12:15 Uhr befuhr der 81-jährige Siegburger mit seinem motorisierten Roller die Straße "Neuenhof" in Fahrtrichtung Kreisverkehr. Er beabsichtigte, diesen über die Wolsdorfer Straße zu verlassen. Zeitgleich näherte sich eine 53-jährige Frau aus Sankt Augustin mit ihrem Jeep über die Alfred-Keller-Straße dem Kreisverkehr und beabsichtigte in diesen einzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem bereits im Kreisverkehr befindlichen und damit vorfahrtsberechtigten Kradfahrer.

Durch die Kollision stürzte der 81-Jährige zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung an der Unfallstelle lehnte er ab. Er wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Die 53-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf mehrere tausend Euro geschätzt wird.

Das Verkehrskommissariat der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Gegen die 53-jährige Autofahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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